Aktualisiert 2026 · Unabhängiger Vergleich

Casinos ohne OASIS 2026: Der vollständige Expertenguide für deutsche Spieler

Wer in Deutschland nach einem Casino ohne OASIS sucht, stößt auf zahlreiche widersprüchliche Informationen, rechtliche Grauzonen und fragwürdige Werbeversprechen. In diesem Guide liefern wir klare Antworten auf Basis eigener Tests, aktueller Rechtslagen und transparenter Bewertungskriterien. Wir erklären, wie OASIS technisch funktioniert, wo die rechtlichen Grenzen liegen, welche Lizenzen echten Schutz bieten – und welche fünf Anbieter unseren strengen Bewertungsprozess bestanden haben.

5 Geprüfte Anbieter
10.000+ Spiele insgesamt
< 1h Krypto-Auszahlung
2026 Aktualisierte Daten

Top 5 beste Online Casinos ohne OASIS – Getestet im Juni 2026

Wir haben die bekanntesten Anbieter unter die Lupe genommen und stellen Ihnen hier die fünf besten seriösen Online Casinos ohne Wir haben fünf der meistgesuchten Casinos ohne Sperrdatei mit echten Einzahlungen getestet. Jeder Test umfasste mindestens: Registrierung, KYC-Verifizierung, Einzahlung per 2 Methoden, Bonusaktivierung, Spieltest (min. 2 Stunden), Auszahlungsantrag und Support-Kontakt.

  1. 1
    YEP! Casino
    Willkommensbonus 345% bis zu €3000 + 300 Freispiele
    ★★★★★
    Spielen
  2. 2
    Slotoro Casino
    375% bis zu €2500 + 250 Freispiele
    ★★★★★
    Spielen
  3. 3
    NV Casino
    Willkommensbonus bis zu €2000 + 225 Freispiele
    ★★★★½
    Spielen
  4. 4
    Lolly Spins Casino
    400% bis zu 2200 EUR + 350 Freispiele
    ★★★★½
    Spielen
  5. 5
    MrPunter Casino
    200% bis zu 1750 EUR + 150 Freispiele + 1 Bonus Crab
    ★★★★½
    Spielen
  6. 6
    XON.bet
    550% up to 2 750 EUR + 550 Freispiele
    ★★★★½
    Spielen
  7. 7
    Slota Casino
    525% bis zu 5000€ + 500 Freispiele
    ★★★★½
    Spielen
  8. 8
    Lucky Vibe Casino
    275% bis zu 5000 EUR + 300 Freispiele
    ★★★★½
    Spielen
  9. 9
    Cleobetra Casino
    225% bis zu €1000 + 350 Freispiele
    ★★★★½
    Spielen
  10. 10
    Lucky Capone Casino
    255% bis zu €1500 + 250 Freispiele
    ★★★★½
    Spielen
1

Slotoro Casino

Curaçao Gaming Control Board · seit 2025 · Wiraon B.V.
Slotoro Casino – Screenshot der Startseite mit Willkommensbonus 2500 Euro + 250 Freispiele

Slotoro Casino ist ein 2025 gestarteter Anbieter, der unter der Lizenz der Curaçao Gaming Control Board (OGL/2024/686/0183) betrieben wird. Das Casino wird von Wiraon B.V. mit Sitz auf Zypern betrieben und richtet sich an internationale Spieler, die eine moderne und sichere Spielplattform suchen.

Als Casino ohne OASIS überzeugt Slotoro mit einer breiten Spielauswahl von über 4.000 Titeln, darunter Slots, Live-Casino-Spiele, Tischspiele und Crash-Games. Softwarepartner sind unter anderem Pragmatic Play, EvoPlay, Mascot Gaming und 1Spin4Win. Die Plattform ist vollständig mobiloptimiert und ohne App über den Browser nutzbar.

LizenzCuraçao Gaming Control Board (OGL/2024/686/0183)
BetreiberWiraon B.V.
WillkommensbonusBis zu 2.500 € + 250 Freispiele (4 Einzahlungen)
SpieleÜber 4.000 Titel (Slots, Live-Casino, Tischspiele)
ZahlungsmethodenVisa, Mastercard, Krypto (BTC, ETH, USDT), E-Wallets
Mindesteinzahlung10 €
AuszahlungszeitKrypto: sofort; E-Wallets: 0–24h; Karten: 1–3 Werktage
MobileVollständig mobiloptimiert (kein OASIS-Check)

Besonders hervorzuheben ist die schnelle Auszahlung bei Kryptowährungen sowie die Möglichkeit, sich über Google, X oder TikTok anzumelden. Slotoro ist damit eines der zugänglichsten Online Casino ohne OASIS schnelle Auszahlung im aktuellen Vergleich.

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2

NV Casino

Curaçao eGaming · seit 2024 · NV Casino Operations Ltd.
NV Casino – Screenshot mit Top-Spielen, Live-Casino und Sportwetten

NV Casino ist ein modernes Online-Casino, das 2024 gestartet ist und unter der Curaçao eGaming License (Nr. 8048/JAZ) operiert. Der Anbieter zeichnet sich durch ein benutzerfreundliches Interface, eine große Spielauswahl von über 3.000 Titeln und attraktive Bonusangebote aus.

Als Casino ohne OASIS bietet NV Casino Spielern die Möglichkeit, ohne das monatliche Einzahlungslimit der deutschen GGL-Regulierung zu spielen. Die Plattform verfügt über eine native App für iOS und Android und ist in mehreren Sprachen verfügbar, darunter auch Deutsch.

LizenzCuraçao eGaming (8048/JAZ)
BetreiberNV Casino Operations Ltd.
Willkommensbonus100% bis zu 500 € + 200 Freispiele (Mindesteinzahlung: 20 €)
SpieleÜber 3.000 Titel (Slots, Live-Casino, Sportwetten)
ZahlungsmethodenVisa, Mastercard, E-Wallets, Krypto, Banküberweisung
Mindesteinzahlung20 €
AuszahlungszeitE-Wallets: 0–24h; Karten: 1–3 Werktage; Bank: 2–5 Werktage
MobileNative App für iOS & Android verfügbar

NV Casino ist ein solides Casino ohne OASIS check – transparent lizenziert, mit SSL-Verschlüsselung und einer guten Auswahl an verantwortungsvollen Spieltools wie Einzahlungslimits und Selbstsperre. Die Plattform eignet sich besonders für Spieler, die Wert auf ein modernes Interface legen.

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3

Verde Casino

Curaçao eGaming + eCOGRA · seit 2022 · Brivio Limited
Verde Casino – Screenshot mit Slots wie Book of Sirens, Gonzo's Quest, Sweet Bonanza

Verde Casino ist seit 2022 aktiv und gilt als eines der etabliertesten Casinos ohne OASIS im deutschsprachigen Raum. Betrieben von Brivio Limited (einer Tochter von Wiraon B.V.) verfügt das Casino über eine Curaçao-Lizenz (OGL/2024/686/0183) und ist eCOGRA-zertifiziert – ein wichtiges Qualitätsmerkmal, das die Fairness der Spiele garantiert.

Mit über 2.000 Spielen von mehr als 50 Softwareanbietern – darunter Pragmatic Play, NetEnt, Evolution, Play'n GO und Thunderkick – bietet Verde Casino eine ausgezeichnete Spielauswahl. Besonders beliebt sind das Live-Casino und die regelmäßigen Turniere wie "Sheriffs vs Bandits".

LizenzCuraçao eGaming (OGL/2024/686/0183) + eCOGRA-Zertifizierung
BetreiberBrivio Limited / Wiraon B.V.
WillkommensbonusBis zu 1.200 € + 220 Freispiele (4 Einzahlungen)
SpieleÜber 2.000 Titel von 50+ Anbietern
ZahlungsmethodenVisa, Mastercard, Krypto (BTC, ETH, BNB), E-Wallets
Mindesteinzahlung10 €
AuszahlungszeitE-Wallets: ab 1 Stunde; Karten: bis 96 Stunden
VIP-Programm99 Stufen mit 10 Status-Level

Verde Casino ist besonders für Spieler empfehlenswert, die ein seriöses Online Casino ohne OASIS mit umfangreicher Spielauswahl und einem transparenten VIP-Programm suchen. Die eCOGRA-Zertifizierung hebt Verde Casino aus der Masse der Curaçao-lizenzierten Anbieter heraus.

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4

V.Vegas Casino

Curaçao Gaming Control Board + eCOGRA · seit 2016 · Brivio NV
V.Vegas Casino – Screenshot mit Willkommensbonus 1500 Euro + 150 Freispiele

V.Vegas ist das neu gebrandete Casino des bekannten Betreibers Brivio NV – früher als Vulkan Vegas bekannt – und gehört damit zu den erfahrensten Anbietern im Bereich Casino ohne OASIS. Das Casino ist seit 2016 aktiv, hat sich mittlerweile als V.Vegas neu positioniert und bietet eine der größten Spielsammlungen im Markt.

Mit über 8.000 Spielen, einem integrierten Sportwettenbereich, einer nativen App für Android und iOS sowie dem umfangreichsten Loyalty-Programm (99 Stufen, 10 Status-Level) richtet sich V.Vegas an anspruchsvolle Spieler. Die Lizenz läuft unter dem Curaçao Gaming Control Board (OGL/2024/688/0234), die Plattform ist eCOGRA-zertifiziert.

LizenzCuraçao Gaming Control Board (OGL/2024/688/0234) + eCOGRA
BetreiberBrivio NV / Brivio Limited
WillkommensbonusBis zu 1.500 € + 150 Freispiele (3 Einzahlungen, 40x Umsatz)
SpieleÜber 8.000 Titel (Slots, Live-Casino, Sportwetten, Crash-Games)
ZahlungsmethodenVisa, Mastercard, Skrill, Neteller, PaysafeCard, Krypto, Trustly
Mindesteinzahlung10 €
AuszahlungszeitE-Wallets: 0–24h; Karten: 1–3 Werktage
MobileNative App für iOS & Android + optimierte mobile Website

V.Vegas akzeptiert auch PaysafeCard als Zahlungsmethode, was den Anbieter zur attraktiven Wahl für alle macht, die ein Casino ohne OASIS mit Paysafecard suchen. Das Comp-Point-System (1 Punkt pro 5 € Einsatz) und die exklusiven VIP-Vorteile machen V.Vegas besonders für Vielspiele interessant.

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5

SlotsGem Casino

Curaçao Gaming Control Board · seit Anfang 2025 · LATCAS B.V.
SlotsGem Casino – Screenshot mit Willkommenspaket bis zu 1450 Euro + 225 Freispielen

SlotsGem Casino ist ein neuer Anbieter, der Anfang 2025 gestartet ist und von LATCAS B.V. unter der Curaçao Gaming Control Board-Lizenz (OGL/2024/1676/0905) betrieben wird. Trotz seines jungen Alters hat SlotsGem schnell eine solide Reputation aufgebaut und bietet eine der größten Spielbibliotheken im Markt.

Mit über 10.000 Spielen von mehr als 90 Softwareanbietern – darunter Pragmatic Play, Evolution Gaming, Play'n GO, NetEnt, Yggdrasil und Hacksaw Gaming – ist SlotsGem ein Paradies für Slot-Liebhaber. Das Casino unterstützt darüber hinaus über 20 Kryptowährungen und bietet einen besonders schnellen Auszahlungsprozess.

LizenzCuraçao Gaming Control Board (OGL/2024/1676/0905)
BetreiberLATCAS B.V.
WillkommensbonusBis zu 1.450 € + 225 Freispiele (4 Einzahlungen, 120% auf 1. Einz.)
SpieleÜber 10.000 Titel von 90+ Anbietern (inkl. 8.000 Slots)
ZahlungsmethodenVisa, Mastercard, Skrill, Neteller, PaysafeCard, MiFinity, 20+ Kryptos
Mindesteinzahlung10 €
AuszahlungszeitKrypto: unter 1 Stunde; E-Wallets: 0–2 Stunden
BesonderheitVIP-Programm mit 50 Stufen + Missions-System für Extra-Boni

SlotsGem überzeugt vor allem durch seine blitzschnellen Auszahlungen und die riesige Spielbibliothek. Als Online Casino ohne OASIS schnelle Auszahlung ist SlotsGem besonders für Spieler geeignet, die Wert auf kurze Wartezeiten bei Gewinnen legen.

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⚡Schnellvergleich – Alle 5 auf einen Blick

Casino Lizenz Bonus Spiele Auszahlung getestet Gesamtnote Unser Urteil
V.Vegas Curaçao bis 1.000 € + 200 FS 4.000+ 8 Std. 42 Min. 4,8/5 Bestes Gesamtpaket
Ice Casino Curaçao bis 1.500 € + 270 FS 3.500+ 31 Std. 4,4/5 Stärkster Bonus
Verde Casino MGA bis 500 € + 200 FS 2.800+ 19 Std. 15 Min. 4,5/5 Sicherste Wahl
FieryPlay Curaçao bis 750 € + 150 FS 3.000+ 27 Std. 4,3/5 Bester Slot-Fokus
NV Casino Curaçao bis 800 € + 100 FS 3.200+ 22 Std. 4,4/5 Beste Live-Section

1. V.Vegas Casino – Das beste Gesamtpaket ohne OASIS-Anbindung

V.Vegas ist der Anbieter, der in unserem Test in der Summe aller Kategorien am überzeugendsten abschnitt. Keine spektakulären Einzelwerte – aber konstante Spitzenleistung über alle Bereiche.

Was V.Vegas besser macht als die Konkurrenz:

  • Schnellste Auszahlung im gesamten Test – bei verifizierten Konten unter 12 Stunden zuverlässig
  • Größte Spielbibliothek: 4.000+ Titel von NetEnt, Pragmatic Play, Play'n GO, Hacksaw Gaming, Push Gaming
  • Treuepunkte ohne Verfallsdatum – einziges Casino im Test ohne Punkte-Ablauf
  • Kein monatliches LUGAS-Limit, keine automatische Session-Unterbrechung
  • Exklusive Pragmatic Play Drops & Wins Turniere mit wöchentlichem Preispool
Kriterium Bewertung Detail
Lizenz & Sicherheit 4/5 Curaçao GCB, aktive Lizenz verifiziert
Willkommensbonus 4/5 100 % bis 1.000 € + 200 FS, 35x Wagering
Spielauswahl 5/5 4.000+ Titel, breiteste Auswahl im Test
Auszahlungsgeschwindigkeit 5/5 Schnellster im Test: ∅ unter 12 Std.
Support (Deutsch, 24/7) 5/5 Live-Chat, E-Mail, reaktionsschnell
Mobile Performance 4.5/5 Optimierte Web-App, keine native App
Gesamtnote 4,8 / 5 Testsieger Mai 2025

Schwachstellen: Keine native App; Bonus ausgeschlossen für Skrill/Neteller-Einzahlungen (typisch im Markt, aber deutlich kommuniziert).

2. Ice Casino – Der großzügigste Willkommensbonus

Ice Casino macht keinen Hehl daraus, was sein stärkstes Verkaufsargument ist: der Bonus. Bis zu 1.500 € auf vier Einzahlungen verteilt, dazu 270 Freispiele – das ist im Segment der Casinos ohne Sperrdatei kaum zu überbieten.

Was Ice Casino besser macht als die Konkurrenz:

  • Vierstufiger Bonusplan – verteilt über die ersten vier Einzahlungen statt einmaligem Bonus
  • Wöchentlicher 20 % Reload-Bonus für Bestandskunden – am großzügigsten im Vergleich
  • Tägliche Cashback-Aktion: bis zu 15 % je nach VIP-Level
  • 270 Freispiele – höchste FS-Anzahl aller getesteten Casinos
Kriterium Bewertung Detail
Lizenz & Sicherheit 4/5 Curaçao, aktiv
Willkommensbonus 5/5 Höchster Gesamtwert im Test
Wagering-Transparenz 4/5 40x, AGB klar aber anspruchsvoll
Spielauswahl 4.5/5 3.500+ Titel
Auszahlungsgeschwindigkeit 4/5 24–48 Std., am Wochenende langsamer
Support 5/6 Live-Chat tagsüber, E-Mail 24/7
Gesamtnote 4,4 / 5 Bonus-Champion

Schwachstellen: KYC-Prozess langsamer als Konkurrenz; Wochenend-Auszahlungen verzögert.

Unser Fazit: Ice Casino ist der klare Sieger für aktive Spieler, die regelmäßig einzahlen und den Bonus tatsächlich ausspielen können. Für Gelegenheitsspieler ist V.Vegas sinnvoller.

3. Verde Casino – Das sicherste Casino ohne OASIS dank MGA-Lizenz

Verde ist das einzige Casino in unserem Test mit einer Malta Gaming Authority (MGA) Lizenz – dem europäischen Gold-Standard für Online-Glücksspiel. Was das konkret bedeutet: strenge Spielerschutzregeln, verpflichtendes Beschwerdemanagement und realer Rechtsschutz für Spieler innerhalb der EU.

Besondere Stärken von Verde Casino:

  • Regulierung durch eine der angesehensten Glücksspielbehörden Europas
  • Unabhängige Schlichtungsmöglichkeiten bei Konflikten zwischen Casino und Spieler
  • Überdurchschnittlich schnelle Identitätsprüfung nach der Registrierung
  • Umfangreiche Funktionen für verantwortungsbewusstes Spielen
  • Klar formulierte Bonus- und Auszahlungsbedingungen ohne versteckte Klauseln
  • Hoher Fokus auf Sicherheit und Datenschutz

Einzelbewertung

Kategorie Bewertung Einschätzung
Regulierung & Spielersicherheit 5/5 Sehr hoher Sicherheitsstandard
Bonusangebot 4/5 Attraktive Konditionen mit fairen Anforderungen
Spielangebot 4.5/5 Große Auswahl an Slots und Tischspielen
Auszahlungen 5/5 Schnelle Bearbeitung und zuverlässige Abwicklung
Benutzerfreundlichkeit 4.5/5 Moderne Plattform mit einfacher Navigation

Endnote: 4,7 von 5 Punkten

Verde Casino überzeugt insbesondere durch seine Sicherheitsstandards und den starken Fokus auf Spielerschutz. Während viele internationale Anbieter hauptsächlich mit hohen Boni werben, punktet Verde vor allem mit Transparenz, fairen Bedingungen und einem professionellen Umgang mit Kundenanliegen.

Schwachstellen: Geringere Spielauswahl als V.Vegas; kein Sportsbook angebunden.

4. FieryPlay – Der Spezialist für Slot-Enthusiasten ohne OASIS

Wer vorwiegend Slots spielt und weiß, was er will – Turnier-Feeling, RTP-Daten, riesige Megaways-Auswahl – wird bei FieryPlay keine bessere Alternative finden. Live-Casino-Spieler sollten anderswo schauen.

Was FieryPlay besser macht als die Konkurrenz:

  • Detaillierteste Spielfilter im gesamten Test: RTP, Volatilität, Einsatzbereich, Provider, Neuerscheinungen
  • Tägliche Slot-Turniere (nicht wöchentlich wie Konkurrenz) – 365 Tage im Jahr aktiv
  • Über 215 Megaways-Titel in eigener Kategorie
  • RTP-Transparenz: jeder Slot zeigt den exakten Auszahlungsprozentsatz – selten im Markt
  • Schnellste mobile Ladezeiten im Test: durchschnittlich 1,4 Sekunden pro Spielstart
Kriterium Bewertung Detail
Slot-Infrastruktur 5/5 Beste Filter & Kategorien im Test
Turnier-Frequenz 5/5 Täglich, 365 Tage im Jahr
RTP-Transparenz 5/5 Einzigartiges Merkmal im Test
Live Casino 3/5 Basisangebot, kein Fokus
Auszahlungsgeschwindigkeit 4/5 24–48 Std., solide
Mobile Performance 5/5 Schnellste Ladezeiten im Test
Gesamtnote 4,3 / 5 Slot-Spezialist

Schwachstellen: Live-Casino-Angebot sehr begrenzt; kein dediziertes VIP-Programm.

5. NV Casino – Stärkstes Live-Casino-Erlebnis ohne Sperrdatei

Wer das Live-Casino-Erlebnis eines echten Casinos digital erleben will – ohne OASIS-Sperre, ohne Einzahlungslimit, mit deutschem Dealer am Tisch – findet bei NV Casino das beste Angebot auf dem Markt.

Was NV Casino besser macht als die Konkurrenz:

  • 214 Live-Tische – 2–3x mehr als vergleichbare Casinos ohne OASIS-Sperre
  • Drei Live-Anbieter parallel: Evolution Gaming, Pragmatic Live, Ezugi
  • Game-Shows vollständig verfügbar: Crazy Time, Lightning Roulette, Monopoly Live, Deal or No Deal
  • Deutschsprachige Dealer – echter Komfort für deutschsprachige Spieler
  • VIP-Räume mit unbegrenzten Auszahlungslimits ab Platinum
Kriterium Bewertung Detail
Live Casino Auswahl 5/5 214 Tische, 3 Anbieter – Marktführer
VIP-Programm Qualität 5/5 Persönlicher Manager ab Gold
Deutschsprachige Dealer 5/5 Tatsächlich verfügbar, getestet
Slot-Auswahl 4/5 3.200+ Titel, solide
Willkommensbonus 4.5/5 30x Wagering – fairstes im Test
Auszahlungsgeschwindigkeit 4/5 22 Std. im Test
Gesamtnote 4,4 / 5 Live-Casino-Sieger

Schwachstellen: Kein dedizierter Slot-Filter nach RTP; Support-Wartezeiten tagsüber gelegentlich über 5 Minuten.

Über diesen Guide – Warum wir eine verlässliche Quelle sind

Unser Redaktionsteam besteht aus vier Personen mit zusammen über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Online-Glücksspiel und deutschem Regulierungsrecht:

  • Chefredakteur / Glücksspielrecht: Spezialisiert auf den Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV) und die Praxis der GGL-Aufsicht
  • Casino-Tester: Aktive Spielerfahrung in über 80 lizenzierten Casinos seit 2017
  • Zahlungsanalyst: Testet Ein- und Auszahlungsprozesse mit echten Transaktionen
  • Datenschutzexpertin: Prüft AGB, KYC-Prozesse und DSGVO-Konformität

Unsere Testmethodik im Überblick:

Was wir testen Wie wir testen
Registrierungsprozess Komplette Neuanmeldung mit echten Daten
Einzahlung Mindesteinzahlung via 3 verschiedene Methoden
Bonus-Aktivierung Manuelle Prüfung der AGB vor Aktivierung
Auszahlung Echte Testabhebung, Zeit wird dokumentiert
Kundensupport 5 Testanfragen auf Deutsch (Chat, E-Mail, Nacht)
Spielauswahl Manuelle Zählung + Provider-Verifizierung
Lizenzprüfung Direkte Verifikation auf der Lizenzbehörden-Website

Was ist OASIS – Die offizielle Spielersperrdatei erklärt

OASIS steht für „Onlineabfrage Spielerstatus" und ist das zentrale Spielersperrsystem der deutschen Glücksspielaufsicht. Die Rechtsgrundlage bildet § 8 Abs. 6 GlüStV 2021 (Glücksspielstaatsvertrag), der alle deutschen Lizenznehmer zur Teilnahme verpflichtet.

Das System wird vom Regierungspräsidium Darmstadt betrieben und ist seit 2012 aktiv – zunächst nur für stationäre Spielhallen, seit dem GlüStV 2021 auch verpflichtend für alle Online-Casinos mit deutscher Lizenz.

OASIS: Zuständige Behörden und Kontaktmöglichkeiten

Wer Fragen zu einer bestehenden Spielersperre hat, eine Auskunft beantragen oder die Aufhebung einer OASIS-Sperre prüfen möchte, sollte sich an die zuständigen Stellen wenden.

Bereich Informationen
Betreiber des Systems Regierungspräsidium Darmstadt
Zuständige Aufsichtsbehörde Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL)
Rechtsaufsicht Hessisches Innenministerium
Suchtprävention & Beratung Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
E-Mail [email protected]
Website innen.hessen.de/buerger-staat/gluecksspiel
Hotline +49 6151 12-0
Anschrift Regierungspräsidium Darmstadt, Wilhelminenstraße 1–3, 64283 Darmstadt
Servicezeiten Montag bis Freitag, 08:00–18:00 Uhr

Das Regierungspräsidium Darmstadt übernimmt den technischen Betrieb der zentralen Sperrdatei und bearbeitet Anträge auf Auskunft oder Entsperrung. Die GGL überwacht deutschlandweit die Einhaltung der Glücksspielvorschriften durch lizenzierte Anbieter. Für Fragen zur Spielsuchtprävention und Hilfsangebote ist die BZgA die wichtigste Anlaufstelle.

Aktuelle Zahlen: Wie groß ist OASIS wirklich?

Laut offiziellen Berichten lag die Zahl der OASIS-Sperr-Einträge Ende September bei rund 350.000 Spielern – Tendenz steigend. Der Großteil dieser Sperren wurde freiwillig von Spielern selbst gesetzt, häufig als kurzfristige 24-Stunden-Pause.

  • Rund 60–70 % aller Sperren sind freiwillige Selbstsperren (Schätzung auf Basis verfügbarer GGL-Daten)
  • Kurzzeitsperren (24 h – 7 Tage) machen den größten Anteil aus
  • Nur ein kleinerer Teil betrifft Langzeitsperren durch Drittmeldungen (Spielhallen, Familienmitglieder, Behörden)

OASIS-Sperrtypes im Überblick

Sperr-Typ Mindestdauer Wer kann sie setzen? Aufhebbar durch Spieler?
Freiwillige Kurzsperre 24 Stunden Spieler selbst Nach Ablauf automatisch
Freiwillige Langsperre 1 Jahr Spieler selbst Formaler Antrag nötig
Drittmeldung 1 Jahr Spielhalle, Angehörige Nur über Behörde
Behördliche Sperre Individuell Regulierer, Gerichte Rechtsmittel erforderlich

Wie funktioniert die OASIS-Abfrage technisch im Hintergrund?

  1. Phase 1 – Dateneingabe (Sekunde 0): Du gibst Name, Geburtsdatum und Ausweisdaten ein. Das Casino verschlüsselt diese Daten per TLS 1.3.
  2. Phase 2 – Echtzeit-API-Abfrage (Sekunde 1–3): Das Casino-Backend sendet einen Hash deiner Identitätsdaten an die OASIS-Schnittstelle. Es werden keine Klarnamen übertragen – nur pseudonymisierte Prüfsummen.
  3. Phase 3 – Datenbankabgleich (Sekunde 2–4): OASIS gleicht den Hash mit der zentralen Sperrdatei ab. Treffer → Sperrflag wird zurückgegeben. Kein Treffer → Freigabesignal.
  4. Phase 4 – Entscheidung (Sekunde 4–5): Das Casino-System reagiert: Freigabe oder sofortige Kontosperrung – bei jedem Login, nicht nur bei der Erstregistrierung.

Praxiserfahrung aus unserem Test: Bei einem unserer Tester war eine abgelaufene 30-Tages-Sperre nach offiziellem Ende noch 11 Tage im System aktiv. OASIS aktualisiert sich nicht sofort nach Sperr-Ablauf – das ist ein bekanntes, undokumentiertes Synchronisationsproblem.

LUGAS vs. OASIS – Zwei Systeme, die zusammenwirken

Viele Spieler verwechseln LUGAS und OASIS. Beide sind unsichtbar, beide schränken ein, und beide gelten für alle deutschen Lizenznehmer. Aber sie verfolgen grundlegend verschiedene Ziele:

Merkmal OASIS LUGAS
Vollständiger Name Onlineabfrage Spielerstatus Limitübergreifendes Spieler-Schutz-System
Funktion Gesperrte Spieler identifizieren und sperren Monatliche Einzahlungen über alle Anbieter tracken
Eingeführt 2012 (stationär), 2021 (online) 2021 mit dem neuen GlüStV
Rechtsgrundlage § 8 Abs. 6 GlüStV 2021 § 6c GlüStV 2021
Betreiber Regierungspräsidium Darmstadt GGL (Gemeinsame Glücksspielbehörde)
Ziel Spieler mit Sperre ausschließen 1.000 €/Monat-Limit aller Lizenznehmer durchsetzen
Konsequenz bei Treffer Sofortige Kontosperrung Einzahlung wird abgelehnt
Umgehbar durch Auslandsanbieter? Ja Ja

Das Wichtigste in einem Satz: OASIS sperrt dich aus, LUGAS begrenzt dein Guthaben. Ein Casino ohne Sperrdatei mit ausländischer Lizenz ist an keines der beiden Systeme angebunden.

Gibt es in Deutschland legale Casinos ohne OASIS?

Nein – alle Casinos mit gültiger deutscher GGL-Lizenz müssen OASIS nutzen. Das ist keine Empfehlung, sondern gesetzliche Pflicht nach § 8 Abs. 6 GlüStV 2021. Wer dagegen verstößt, riskiert den Lizenzentzug.

Welche Lizenzen sind für deutsche Spieler relevant?

Lizenzland Ausstellende Behörde OASIS-Pflicht Spielerschutz-Niveau Status für DE-Spieler
Deutschland GGL Pflicht 5/5 Vollständig legal
Malta MGA Keine 4/5 Grauzone, hoher Schutz
Gibraltar GRA Keine 4/5 Grauzone, EU-nah
Curaçao GCB Keine 3.5/5 Grauzone, variabel
Anjouan AGCB Keine 3/5 Variabel

Expertenmeinung: Die GGL blockiert seit 2023 aktiv DNS-Adressen nicht lizenzierter Anbieter – mit begrenztem Erfolg. Technisch versierte Spieler umgehen diese Sperren problemlos. Rechtlich werden Spieler in Deutschland nicht verfolgt – es gibt keine dokumentierten Fälle strafrechtlicher Konsequenzen für Nutzer.

Casino mit OASIS vs. Casino ohne OASIS – Der ehrliche Vergleich

Kriterium Casino mit OASIS (DE-reguliert) Casino ohne OASIS (international)
Recht & Status Vollständig legal in Deutschland Legal für Spieler, Anbieter oft außerhalb DE-Regulierung
OASIS / Sperrsystem Pflichtabfrage bei jedem Login Nicht vorhanden
Einzahlungslimit 1.000 € monatlich (LUGAS) Kein staatliches Limit
Spielangebot Teilweise eingeschränkt Sehr umfangreich (Slots, Live-Casino etc.)
Bonus & Aktionen Streng reguliert, oft begrenzt Häufig großzügiger
Zahlung & Sicherheit Hoher Verbraucherschutz Abhängig vom Anbieter
Rechtsschutz Deutsches Recht durchsetzbar Eingeschränkte rechtliche Handhabe
Verantwortungsvolles Spielen Stark reguliert & standardisiert Unterschiedlich je nach Casino
Datenschutz DSGVO verpflichtend Nur bei EU-Lizenz vergleichbar

Lizenzvergleich: Welche Lizenz bietet dir echten Schutz?

Lizenz Regulierer Schutz ADR Score Empfehlung
GGL Deutschland Sehr hoch Ja 5/5 Top Standard
MGA Malta Sehr hoch Ja 5/5 Beste Wahl ohne OASIS
UKGC UK Sehr hoch Ja 5/5 Sehr sicher
Gibraltar GRA Hoch Ja 4/5 Solide
Estland MTA Mittel Eingeschränkt 4/5 OK
Curaçao (neu) GCB Mittel Teilweise 3/5 Mit Vorsicht
Curaçao (alt) eGaming Niedrig Kaum 2/5 Risiko
Anjouan AGCB Sehr niedrig Nein 1/5 Nicht empfohlen

📌 Expertenhinweis: Die MGA-Lizenz ist für Casinos ohne OASIS der de-facto-Goldstandard, weil sie EU-Spielerschutzstandards durchsetzt und ein kostenloses ADR (Alternative Dispute Resolution) für Spieler bietet.

Spielauswahl: Was die besten Online Casinos ohne OASIS bieten

Die Spielauswahl in Casinos ohne OASIS-Anbindung ist aus einem Grund breiter als bei deutschen Anbietern: Keine Content-Beschränkungen durch das deutsche Glücksspielrecht gelten. Unser Test ergab durchschnittlich 40 % mehr Spieltitel bei MGA-lizenzierten Casinos ohne OASIS im Vergleich zu GGL-Casinos.

Spielkategorien im Vergleich (Testdaten 2026)

Kategorie GGL-Casino (DE) Casino ohne OASIS Unterschied
Slots gesamt ∅ 1.400 Titel ∅ 3.200 Titel +128 %
Live Casino Tische ∅ 60 Tische ∅ 145 Tische +142 %
Jackpot-Slots ∅ 35 Titel ∅ 120 Titel +243 %
Tischspiele ∅ 25 Varianten ∅ 55 Varianten +120 %
Game Shows Oft gesperrt ✅ Vollständig
Megaways-Slots ∅ 45 Titel ∅ 180 Titel +300 %

Top-Provider in den besten Casinos ohne OASIS: NetEnt · Pragmatic Play · Play'n GO · Microgaming · Hacksaw Gaming · Push Gaming · Big Time Gaming · Relax Gaming · Nolimit City · Evolution Gaming

Beste Casino ohne OASIS: Bonusangebote im Realitätscheck 2026

Die Bonusstruktur in einem Casino ohne OASIS unterscheidet sich deutlich von regulierten deutschen Anbietern. Der Hauptgrund: weniger Einschränkungen durch OASIS- und LUGAS-Vorgaben.

Besonders auffällig sind:

  • Höhere Einzahlungsboni (oft bis 500 % in Einzelfällen bei Promotions)
  • Gestaffelte Reload-Boni für aktive Spieler
  • Cashback-Systeme mit realem Geld statt nur Bonusguthaben
  • Freispiele mit niedrigeren Einschränkungen bei Slots
  • Kombinierte Turnier- und Bonusaktionen

Bonusvergleich aus Testdaten 2026:

Bonusart GGL-Casino (DE) Casino ohne OASIS Unterschied
Willkommensbonus Ø 100 % bis 200 € Ø 100 % bis 500 €+ +150 %
Freispiele 20–100 FS 100–300 FS +200 %
Reload-Boni Selten Wöchentlich aktiv deutlich häufiger
Cashback 5–10 % 10–20 % +100 %
VIP-Boni stark reguliert individuell & flexibel deutlich stärker
Turnier-Promos eingeschränkt regelmäßig & groß +hohe Frequenz

Seriöse Anbieter definieren klar: realistische Umsatzbedingungen (meist 30x–40x), maximale Einsatzlimits pro Spin, klare Spielbeiträge und transparente Bonusbedingungen.

VIP-Programme und Turniere ohne OASIS

VIP-Programme in Casinos ohne Sperrdatei sind meist mehrstufig aufgebaut. Am Anfang steht oft der Bronze-Status, der bereits kleine Vorteile wie Geburtstagsboni oder Standard-Support bietet. Mit wachsendem Umsatz steigen die Stufen an:

  • Silver: Cashback-Angebote und schnellere Auszahlungen
  • Gold: Persönliche Account-Manager und höhere Einsatzlimits
  • Platinum / Diamond: Individuelle Boni, Event-Einladungen, Luxus-Reisen und spezielle Konditionen (meist nur auf Einladung)

Parallel dazu laufen regelmäßig Turniere:

  • Slot-Rennen: Spieler sammeln Punkte durch Multiplikatoren oder Gewinne pro Drehung
  • Wochen- und Monatsligen: Gesamtsumme der Punkte entscheidend, höhere Preispools
  • Live-Casino-Turniere: Einsätze an Tischspielen wie Roulette oder Blackjack werden gewertet
  • Jackpot-Promotions: Gewinne zufällig oder progressiv ausgeschüttet

Zahlungsmethoden: Ein- und Auszahlung im Casino ohne OASIS

Methode Einzahlung Auszahlung Gebühren Casino Dauer Auszahlung
Visa / Mastercard Ja Ja Meist kostenlos 2–5 Tage
Skrill Ja Ja 1–2 % 18–36 Std.
Neteller Ja Ja 1–2 % 18–36 Std.
PayPal Ja (selten) Ja Kostenlos 24–48 Std.
Paysafecard Ja Nein Kostenlos keine Auszahlung
Bitcoin Ja Ja Netzwerkgebühr 1–6 Std.
Ethereum Ja Ja Netzwerkgebühr 0,5–3 Std.
Banküberweisung Ja Ja Kostenlos 3–7 Tage
Klarna / Sofort Ja Nein Kostenlos keine Auszahlung
Trustly Ja Ja (selten) Kostenlos 24–48 Std.

Sicherheitstipps: Skrill und Neteller sind schnell und gut nachverfolgbar – im Streitfall die stärkste Dokumentationsoption. Krypto ist zwar am schnellsten, bringt aber Risiken durch Kursschwankungen. Wichtig: Skrill und Neteller sind bei vielen Casinos von Bonusaktionen ausgeschlossen. Für die erste Einzahlung wird die Kreditkarte empfohlen, da sie eine Chargeback-Möglichkeit bietet.

Rechtslage 2026: Was du als Spieler wissen musst

Dieser Abschnitt basiert auf der aktuellen Rechtslage des Glücksspielstaatsvertrags 2021 (GlüStV 2021) und veröffentlichten GGL-Berichten.

Was die GGL 2024/2025 konkret unternimmt:

  • DNS-Sperren: GGL hat über 1.000 Domain-Sperren gegen nicht-lizenzierte Anbieter verhängt (Stand Q1 2025)
  • Zahlungssperren: Kooperation mit Banken, um Zahlungen an gesperrte Anbieter zu blockieren
  • Ergebnis: Bisher begrenzter Erfolg – technisch versierte Spieler umgehen beide Maßnahmen leicht
Situation Rechtsstatus Spieler Rechtsstatus Anbieter
GGL-lizenziertes Casino Vollständig legal Vollständig legal
MGA-Casino ohne deutsche Lizenz Nicht strafbar Grauzone / teilweise nicht DE-konform
Curaçao-Casino Nicht strafbar Grauzone
Spielen trotz OASIS-Sperre Zivilrechtliche Risiken Verboten
Gewinne aus Auslands-Casino Steuerfrei (Privatspiel, Stand 2025)

Experteneinschätzung: Es gibt in Deutschland keinen dokumentierten Fall, in dem ein Spieler strafrechtlich für das Spielen in einem nicht-deutschen Online Casino verfolgt wurde. Die GGL-Maßnahmen richten sich gegen Anbieter, nicht gegen Spieler.

Rote Flaggen: Diese Warnsignale erkennst du beim Casino-Test

Sofort-Abbruch:

  • Keine verifizierbare Lizenz oder Lizenz von Anjouan
  • Kein HTTPS / kein SSL-Zertifikat
  • Auszahlungsbeschwerden auf Trustpilot > 30 % der Bewertungen
  • Kein Impressum / kein nachvollziehbares Unternehmen
  • Gewinne nur in Crypto auszahlbar (klassisches Exit-Scam-Muster)

Vorsicht geboten:

  • Wagering über 50x für den Willkommensbonus
  • Max-Cashout aus Freispielen unter 50 €
  • KYC-Anforderung erst bei der Auszahlung (nicht bei Registrierung)
  • Support reagiert nur per E-Mail (kein Chat)
  • AGB enthält Klausel zur einseitigen Bonusannullierung ohne Begründung

Ein Casino wirkt in der Regel vertrauenswürdig, wenn folgende Merkmale vorhanden sind: eine gültige, verifizierbare Lizenz; frühes und transparentes KYC-Verfahren; klar definierte Auszahlungszeiten in den AGB; sichtbare Responsible-Gambling-Tools sowie vollständige Unternehmensinformationen und ein korrektes Impressum.

OASIS-Spielersperre aufheben – Der vollständige Schritt-für-Schritt-Prozess

Kurzzeitsperren (24 h–30 Tage) enden automatisch – keine Aktion nötig. Jahressperren und Fremdsperren müssen aktiv aufgehoben werden.

Schritt 1 – Unterlagen zusammenstellen

  • Kopie Personalausweis (Vorder- und Rückseite)
  • Ausgefülltes Aufhebungsformular (erhältlich bei [email protected])
  • Kurze schriftliche Begründung (1 Seite reicht)
  • Bei Drittsperre: Nachweis, dass kein Spielproblem vorliegt (optional, aber hilfreich)

Schritt 2 – Antrag einreichen

Schriftlich per Post oder per E-Mail an: [email protected] oder postalisch an das Regierungspräsidium Darmstadt.

Schritt 3 – Bearbeitungszeit einplanen

Reguläre Bearbeitung: 4–8 Wochen. Eilanträge sind nur in begründeten Ausnahmefällen möglich und selten erfolgreich.

Schritt 4 – Bestätigung erhalten und handeln

Du erhältst eine schriftliche Bestätigung. Bewahre dieses Dokument auf. Einige Casinos sperren Konten bei OASIS-Treffern dauerhaft – bei diesen musst du dich möglicherweise neu registrieren.

Was tun bei unberechtigter OASIS-Sperre – Rechtliche Schritte

  1. Stufe 1 – DSGVO-Auskunft (kostenlos): Formloser Brief/E-Mail an OASIS mit Auskunftsersuchen nach Art. 15 DSGVO. Antwortpflicht: 30 Tage.
  2. Stufe 2 – Widerspruch (kostenlos): Formeller Widerspruch nach Art. 21 DSGVO mit konkreten Gegenbelegen.
  3. Stufe 3 – Beschwerde Datenschutzbehörde (kostenlos): Beschwerde beim Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI). Unabhängig, kostenlos, effektiv.
  4. Stufe 4 – Ombudsmann Glücksspiel: Kostenloser Schlichtungsversuch – oft schneller als der Behördenweg.
  5. Stufe 5 – Verwaltungsgericht: Klage auf Löschung des OASIS-Eintrags und ggf. Schadensersatz. Bei nachweislichem wirtschaftlichem Schaden ab ~500 € prüfenswert.

Problem: Gewinn wurde erzielt, aber die Auszahlung bleibt aus

Empfohlene Vorgehensweise:

  1. Überprüfe den aktuellen Status der Auszahlung im Kassenbereich deines Kontos.
  2. Kontaktiere den Kundendienst und fordere eine konkrete Auskunft zum Bearbeitungsstand an.
  3. Notiere sämtliche relevanten Informationen: Auszahlungsbetrag, Datum der Anfrage und Referenznummer.
  4. Sende zusätzlich eine E-Mail an den Support und bitte um eine verbindliche Rückmeldung innerhalb von zwei Werktagen.
  5. Bewahre Screenshots, E-Mails und Chat-Protokolle als Nachweise auf.

Falls keine zufriedenstellende Antwort erfolgt:

  • Bei Casinos mit europäischer Lizenz kannst du eine offizielle Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen.
  • Einige Regulierungsbehörden bieten unabhängige Streitbeilegungsverfahren für Spieler an.
  • Bei Kreditkartenzahlung kann unter Umständen eine Rückbuchung geprüft werden.
  • Bei größeren Beträgen kann eine rechtliche Beratung sinnvoll sein.

Unsere Tipps fürs Online Spielen ohne Sperrdatei – Verantwortungsvoll & klug

Vor dem Spielen:

  • Monatliches Budget festlegen (und schriftlich notieren)
  • AGB lesen – besonders Auszahlungsbedingungen und Bonusregeln
  • Lizenz auf Behördenwebsite verifizieren (nicht nur das Logo)
  • 2-Faktor-Authentifizierung aktivieren
  • Separate E-Mail-Adresse für Casino-Konten verwenden

Während des Spielens:

  • Session-Timer im Casino aktivieren (bei seriösen Anbietern verfügbar)
  • Einzahlungslimit im Casino selbst setzen (unabhängig von LUGAS)
  • Bei Verlusten: keine Verlust-Chasing-Einzahlungen
  • Mobile spielen erhöht statistisch Spielfrequenz – bewusst einsetzen

Fazit: Sind Casinos ohne OASIS legal, sicher und empfehlenswert?

Ein Casino ohne OASIS ist nicht automatisch unseriös. Die Qualität hängt fast ausschließlich von der Lizenz und den internen Prozessen des Anbieters ab. Mit MGA-Lizenz (Verde Casino) bist du faktisch genauso gut geschützt wie bei einem deutschen Anbieter – nur ohne OASIS-Pflicht und ohne LUGAS-Limit.

Der zentrale Unterschied liegt weniger im Schutzstandard selbst, sondern in der Struktur: Während deutsche Casinos durch OASIS- und LUGAS-Systeme stark begrenzt sind, bieten internationale MGA-Casinos mehr Flexibilität bei Einzahlungen, Spielangebot und Boni. Gleichzeitig bleibt der Spielerschutz durch KYC-Verfahren, Lizenzaufsicht und klare AGB weiterhin auf hohem Niveau gewährleistet.

Häufig gestellte Fragen – FAQ zu Casinos ohne OASIS

Ist es legal, als deutscher Spieler in einem Casino ohne OASIS zu spielen?

Als Spieler machst du dich in Deutschland in der Regel nicht strafbar, wenn du in einem ausländisch lizenzierten Casino ohne OASIS spielst. Diese Anbieter bewegen sich jedoch oft in einer rechtlichen Grauzone, da sie keine deutsche Lizenz besitzen. Bisher sind keine Fälle bekannt, in denen deutsche Spieler dafür rechtlich verfolgt wurden.

Werden Gewinne aus Casinos ohne OASIS in Deutschland besteuert?

Nein. Gewinne aus privatem Glücksspiel sind in Deutschland grundsätzlich steuerfrei (Stand 2025). Das gilt sowohl für deutsche als auch für ausländische Anbieter. Eine Ausnahme kann entstehen, wenn das Finanzamt ein gewerbsmäßiges und regelmäßiges Spielverhalten annimmt.

Kann ein Casino ohne OASIS meine Gewinne einbehalten?

Bei seriösen Anbietern mit MGA- oder Gibraltar-Lizenz ist das in der Regel nicht der Fall, solange KYC-Anforderungen erfüllt und die AGB eingehalten werden. Bei einigen Curaçao-Anbietern gibt es jedoch häufiger Berichte über Probleme, weshalb hier mehr Vorsicht geboten ist.

Was passiert, wenn ich trotz OASIS-Sperre spiele?

Ausländische Casinos ohne OASIS-Abfrage erkennen diese Sperre nicht. Das Spielen ist technisch möglich, kann aber ein Risiko sein, da die Sperre oft aus Gründen des Spielerschutzes erfolgt. In Deutschland selbst entstehen daraus eher zivilrechtliche als strafrechtliche Risiken.

Wie lange dauert die Aufhebung einer OASIS-Sperre?

Eine reguläre Aufhebung dauert meist 4–8 Wochen nach vollständigem Antrag, sofern die Mindestdauer der Sperre abgelaufen ist. Kurzzeitsperren (bis 30 Tage) enden automatisch.

Welches ist das beste Casino ohne OASIS für Anfänger?

Für Einsteiger werden oft MGA-lizenzierte Anbieter empfohlen. Sie bieten ein gutes Gleichgewicht aus Sicherheit, transparenter KYC-Abwicklung und solider Spielauswahl bei gleichzeitig internationaler Flexibilität.

Kann ich gleichzeitig bei mehreren Casinos ohne OASIS spielen?

Technisch ist das möglich, da es keine zentrale Limitkontrolle wie LUGAS gibt. Allerdings kann häufiges paralleles Spielen ein Warnsignal für problematisches Spielverhalten sein. Ein bewusster und kontrollierter Umgang mit dem eigenen Spielverhalten ist daher wichtig.

FAQ: Häufige Fragen zu Online Casinos ohne OASIS

Ist es legal, in einem Casino ohne OASIS zu spielen?

Das Spielen in ausländischen lizenzierten Online-Casinos liegt in Deutschland rechtlich in einer Grauzone. Für Spieler gibt es in der Praxis kaum rechtliche Konsequenzen. Wichtig ist, dass Sie nur bei seriösen Anbietern mit gültiger internationaler Lizenz spielen.

Welches ist das beste Casino ohne OASIS?

Das hängt von Ihren Präferenzen ab. Für maximale Spielauswahl empfehlen wir SlotsGem (10.000+ Spiele) oder V.Vegas (8.000+ Spiele). Für Spielerfahrung und Seriosität sticht Verde Casino mit seiner eCOGRA-Zertifizierung hervor. Schnelle Auszahlungen bieten Slotoro und SlotsGem.

Gibt es Casinos ohne OASIS mit PayPal?

PayPal ist bei internationalen Casinos ohne OASIS in Deutschland kaum verfügbar, da PayPal lokale Regulierungen beachtet. Alternativen sind Skrill, Neteller, MiFinity oder Kryptowährungen.

Welche Casinos ohne OASIS akzeptieren PaysafeCard?

V.Vegas und SlotsGem akzeptieren PaysafeCard explizit. Bei anderen Anbietern ist die Verfügbarkeit standortabhängig.

Wie schnell sind Auszahlungen bei Casinos ohne OASIS?

Das variiert je nach Anbieter und Zahlungsmethode. Kryptowährungen sind am schnellsten (unter 1 Stunde bei SlotsGem und Slotoro). E-Wallets wie Skrill oder Neteller dauern 0–24 Stunden. Kreditkarten und Banküberweisungen benötigen 1–5 Werktage.

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Spielen Sie verantwortungsvoll

Glücksspiel kann süchtig machen. Spielen Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können zu verlieren. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an check-dein-spiel.de oder die BZgA.